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Общество

Малыша в день рождения жестоко унизили родственники

Фото: GLOBAL LOOK press/fotototo
В Сети появился поражающий своей циничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленького мальчика. 
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Видео было снято в Индонезии, сообщает The Sun. Взволнованный ребенок с нетерпением ждал, когда разрешат разрезать торт, однако родственники жестоко разыграли его. 

На кадрах видно, как под песню Happy birthday to you они стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, а затем вымазали малыша тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокирован, что даже не стал защищаться. Мальчик лишь печально качал головой, пока над ним издевались взрослые.

Автор: Валерия Нарская16 мая 2018, 11:23

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