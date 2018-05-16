Малыша в день рождения жестоко унизили родственники

В Сети появился поражающий своей циничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленького мальчика.

Видео было снято в Индонезии, сообщает The Sun. Взволнованный ребенок с нетерпением ждал, когда разрешат разрезать торт, однако родственники жестоко разыграли его.

На кадрах видно, как под песню Happy birthday to you они стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, а затем вымазали малыша тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокирован, что даже не стал защищаться. Мальчик лишь печально качал головой, пока над ним издевались взрослые.