Киевский прокурор осмелел и снял трусы в эфире ТВ

Прокурор киевской прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении. Он вместе с гражданской женой Дианой принял участие в игре на раздевание.

Украинское развлекательное шоу "ЛавЛавСаr" на телеканале ТЕТ требует от героев полного раскрепощения. Компания, в которой находились прокурор с женой, играла в бутылочку на раздевание. В итоге Олег и Диана стали победителями программы.

Комиссия прокуроров Украины тщательно просмотрела видео и пришла к выводу, что Билоус вел себя неприлично. Он в течение четырех минут находился в кадре абсолютно голым, целовался с разными участниками шоу и использовал в речи нецензурные выражения, передает Пятый канал.

По мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушировать интимные части тела", не снимает ответственности с Билоуса. Комиссия уверена, что он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".

Таким образом, как считают коллеги Билоуса, он нарушил кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров. О его реакции на дисциплинарное взыскание пока не сообщается.