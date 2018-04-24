Известный российский конструктор оказался в СИЗО

В Татарстане разворачивается уникальная ситуация: Советский районный суд Казани отправил в СИЗО главу опытно-конструкторского бюро им. М. П. Симонова (ОКБ) Александра Гомзина. Ему предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Остроты происходящему добавляет тот факт, что именно ОКБ Симонова занимается разработкой новейших ударных беспилотных летательных аппаратов.Эксперты недоумевают, ведь с такой нелегкой работой, по их мнению, Гомзин справляется лучше всех.



Заключенному под стражу главе ОКБ Симонова предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе мошенничество в особо крупном размере (ст. 159), нецелевое расходование государственных средств (ст.285.1) и злоупотребление полномочиями (ст.201). 18 апреля, спустя два дня после задержания Гомзина, Советский районный суд Казани постановил заключить главного конструктора ОКБ под стражу. В СИЗО он пробудет до 10 июня этого года. Защита уже заявила, что будет обжаловать решение.

Отвергает выдвинутые против него обвинения и сам Гомзин. Кандидат технических наук, один из самых опытных и профессиональных конструкторов российской оборонной промышленности, он возглавил опытно-конструкторское бюро Симонова еще в 2000 году. Именно под его руководством предприятие было выведено из кризиса, началось возрождение легендарного ОКБ, которое за свою более чем 50-летнюю историю сконструировало множество летательных аппаратов для отечественных вооруженных сил.

Гомзина многие называют "мозгами оборонной промышленности России". При его непосредственном руководстве с 2004 по 2009 годы в интересах военного ведомства был модернизирован и принят на вооружение комплекс воздушной мишени "Дань", предназначенный для тренировки летчиков, операторов авиационных ракетных комплексов перехвата, а также подразделений зенитной артиллерии. "Дань" может имитировать самолеты тактической авиации, а также крылатые ракеты типа "Томагавк" – те самые, которыми не так давно наши "американские партнеры" бомбили Сирию.

В состав комплекса входят наземные средства специального назначения, в том числе пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, наземные средства обслуживания общего назначения, а также штатные средства обеспечения полетов. Именно благодаря разработанному в ОКБ комплексу проводятся успешные испытания самолетов истребителей "Су" и "МиГ", а также отечественных систем ПВО. При непосредственном руководстве арестованного главного конструктора на предприятии развивались перспективные технологии и инфраструктура, обеспечивающие успешное выполнение проектов по развитию российской беспилотной авиации.

Последние годы предприятие вело разработку по государственному заказу тяжелого беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета массой до пяти тонн. ОКБ одержало победу в конкурсе Минобороны в конце 2011 года. Свой первый полет новейший беспилотник совершил уже в июле 2016 года, после чего испытания были продолжены.

Уникальность разрабатываемого под руководством Гомзина беспилотника в том, что в России до сих пор не существует беспилотного летательного аппарата подобного класса. Аналогичные машины производятся пока только в Соединенных Штатах.

Однако Россия, благодаря разработкам казанских конструкторов, имеет все шансы встать в один ряд с американцами. Беспилотник, который назвали красивым именем "Альтаир", имеет продолжительность полета до 48 часов, может набирать высоту до 12 километров. При этом дальность связи без использования спутникового канала составляет 450 километров, он способен поднимать в воздух грузы массой до двух тонн.

Был разработан и гражданский вариант. Его можно применять во многих сферах, в том числе в патрулировании арктических районов. Важность разработки неоднократно отмечали в минпромторге России. В январе 2018 года конструкторское бюро имени Симонова посетил глава ведомства Денис Мантуров. Он ознакомился с новейшими разработками предприятия, а также побывал в инжиниринговом центре силовых установок.





Неудивительно, что задержание главы одного из важнейших отечественных ОКБ вызвало недоумение у экспертного сообщества. "Сегодня возможно всякое. Что касается работы Гомзина, то цены ей нет, потому что страна большая, но только у него это получается", – цитирует "БИЗНЕС Online" советника премьер-министра Татарстана по оборонно-промышленному комплексу Назира Киреева.



Очевидно, что арест Гомзина может негативно сказаться на дальнейших планах по разработке и производству тяжелых беспилотных летательных аппаратов. А это, в свою очередь, может привести к снижению обороноспособности страны. Опыт применения американских БПЛА Reaper в боевых условиях показал, что значимость подобных систем постоянно увеличивается. Они с успехом применяются для решения задач разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов по наземным целям. И все это без риска для собственных военнослужащих.

Перспективность разработок ОКБ Симонова признавали даже на Западе. Так, влиятельный американский журнал The National Interest утверждал, что беспилотник должен быть оснащен турбореактивным двигателем, благодаря которому аппарат сможет развивать скорость в 1000 километров в час.

Исследователь Центра военно-морского анализа Сэм Бендетта, которого цитирует издание, отметил, что, когда Россия создаст такой беспилотник, она существенно расширит свои возможности в области разведки и противостоянии системам ограниченного доступа. "Более того, это поможет существенно увеличить потенциал российских неядерных стратегических средств сдерживания, решив проблему наведения на цель и эффективного нанесения удара", – сказал эксперт.

Ситуация с арестом Гомзина уникальна еще и тем, что конструкторов столь высокого ранга не арестовывали со времен Сергея Королева. В 1935 году легендарный разработчик стал начальником отдела ракетных летательных аппаратов в Реактивном научно-исследовательском институте. Именно под его руководством были разработаны проекты жидкостных крылатой и баллистических ракет дальнего действия.

Королева арестовали в июне 1938 года, ему было предъявлено обвинение во вредительстве. Якобы он входил в троцкистскую организацию и проводил работу по срыву отработки и сдачи для армии новейших вооружений. Объявленный "врагом народа" конструктор был отправлен спустя год по этапу на Дальний Восток. Стоит ли говорить, что на оборону страны в преддверии Великой Отечественной это отразилось наихудшим образом.

Между тем на днях "Прайм" распространил информацию о заявлении, которое Гомзин направил в ФСБ в январе этого года. Агентство утверждает, что в письме инженер заявлял о давлении со стороны одного из заметных в Казани представителей бизнеса – Рустэма Магдеева. "В нем он в частности утверждает, что октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО "Сокол" (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО "Фалькон Эйр". Затем летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждение акций, принадлежащих "Фалькон Эйр", в пользу компании, аффилированной с бизнесменом Виктором Григорьевым", – пишет "Прайм".

Как отмечает агентство, Рустэм Магдеев предлагал генеральному конструктору добровольно освободить должность в ОКБ. "Взамен, мне было обещано прекратить преследование меня и моих сотрудников со стороны правоохранительных органов Республики Татарстан", – приводит "Прайм" выдержку из заявления конструктора.

Гомзин в своем заявлении допустил вероятность продолжения давления, в результате чего "команда г-на Магдеева и г-на Григорьева получит контроль над ОКБ и доступ к материалам, которые представляют государственную тайну, что, возможно, приведет к нежелательному распространению конфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц, и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по Программе Государственного Оборонного Заказа Российской Федерации".