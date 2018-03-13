Молодожены стали массово прокалывать себе пальцы

Татуировки на безымянном пальце уже успели стать своеобразной альтернативой традиционным обручальным кольцам. Последнее время интернет заполонили фотографии с новым трендом – свадебным пирсингом.

Существует ряд причин, по которым люди отказываются от традиционного свадебного аксессуара, сообщает британское издание The Metro. Кто-то убежден, что со временем кольца застревают на пальцах и владельцам приходится отправляться в больницу, чтобы там освободили фалангу. Других не устраивает, что кольца соскальзывают во время принятия душа. Некоторым просто не нравятся металлические украшения. Долгое время популярной альтернативой служили свадебные татуировки.

Однако сегодня эту тенденцию потеснил новый тренд – пирсинг на безымянном пальце. Те, кто уже сделал проколы для помолвки, сообщают, что эта процедура весьма болезненная. Однако существует несколько разновидностей свадебного пирсинга, поэтому совершить странный поступок ради любви сможет любой желающий. Несмотря на это специалисты предупреждают: не стоит относиться к процедуре легкомысленно, так как при небрежном обращении со свежей раной существует высокий риск инфицирования, передает "360".

Публикация от featured styles (@featured.styles) Фев 15, 2018 в 9:35 PST

Популярная социальная сеть Instagram уже давно пестрит фотографиями с татуированными и проколотыми пальцами молодоженов. Некоторые супруги вставляют стразы, зачастую сменные, другие же предпочитают сложные конструкции из колец и полос металла с камнями. Стоит отметить, что процедура не причисляется к хирургическим операциям, так как прокол не проходит через всю фалангу насквозь и не касается кости.

Публикация от Stasis (@wilstasis) Дек 4, 2017 в 9:42 PST

Свадебный пирсинг выполняется так же, как и проколы рук, грудной клетки и других частей тела: украшение в виде камня или завитка металла крепится на плоской пластине, которая прячется под кожу. Эксперты предупреждают, что существует ряд рисков. Так, если ввести пластину слишком глубоко, то кожа будет нарастать на изделие, а если недостаточно глубоко, то штанга будет двигаться. Также рекомендуется тщательно соблюдать гигиену: полностью рана затягивается через год, а удалить такое украшение порой весьма затруднительно.