Москвичей предупредили о сильном ветре

В ближайшее время москвичам не следует ждать резкой перемены погоды. 7 февраля в российской столице сохранится облачная с прояснениями погода, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Местами возможен снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -10. В ночь на 8 февраля она опустится до -16. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.