"Это позор": герой скандального сюжета Первого канала сделал заявление

Выдавший себя за украинца на главной российской "кнопке" белорус Виталий Юрченко решился на признание после того, как об инциденте написали СМИ. Молодой человек признался, что ему стыдно за участие в репортаже о жизни на Украине после Майдана.

Курьез выявил блогер Илья Варламов. Белорус, показанный в ролике якобы как украинец Кирилл Чубенко, рассказывал об ужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана. Юрченко рассказал, как он решился сниматься в сюжете.

"Я работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру", – цитирует Виталия белорусская газета "Наша Нива". Он рассказал, что от Первого канала пришел заказ снять семью или человека в Кривом Роге на Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление.

Героя нашли, репортаж сняли, но позже выяснилось, что в материале был плохой звук. "Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге", – заявил молодой человек.

Сняться в качестве героя предложили Юрченко как новичку. Парень засомневался, но побоялся отказать работодателю.

"Смалодушничал что ли… Мне уже тогда стало и стыдно, и я испугался. Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Это позор", – заключил Юрченко. Он отметил, что денег за участие в сюжете никто не платил. Молодой человек извинился перед телезрителями за свой поступок.