Первый канал влип в грязный скандал из-за Украины

"Главную кнопку" страны заподозрили в подмене героя сюжета, посвященного годовщине Евромайдана. Блогер Илья Варламов предположил, что под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать студента из Белоруссии с другим именем.

В репортаже юноша жалуется на холодные батареи в квартире. Он говорит, что Майдан ничего не дал, а его участникам "нужно было смотреть в будущее".

Блогер ничего не заподозрил. А через некоторое время на его почту пришло письмо, в котором "разоблачался" канал. В сообщении было сказано, что украинцем Чубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко.

В письме отмечалось, что парень не имел к Майдану никакого отношения, никогда не бедствовал и окончил юридический факультет Белорусского государственного университета. О скандальном инциденте блогер написал на своем сайте.

Варламов решил провести собственное расследование: он нашел страницы Юрченко в соцсетях, на которых были опубликованы фото человека, очень похожего на героя сюжета Первого канала. Также блогер связался со знакомыми Юрченко. Они подтвердили, что видели его в Минске, а о связях парня с Украиной ничего не знают.

Блогер отметил: в репортаже Первый канал ни разу не упомянул, что Кирилл Чубенко – гражданин Украины. "Только титр сообщает нам, что это именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации", - отметил Варламов. При этом он подчеркнул, что ничего утверждать не может.