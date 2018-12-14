В Москве готовы выкупить у Киева памятник Суворову

Многие эксперты предупреждали, что начавшаяся на Украине "декоммунизация" на самом деле является "дерусификацией", поскольку вместе с уничтожением памятников и топонимов времен Советского Союза, украинские власти убирают всякие следы и даже намеки на то, что это земля осваивалась и отстраивалась Российской империей. Например, Киевское Суворовское училище превратилось в военный лицей имени Ивана Богуна.

Однако памятник великому русскому полководцу, за всю свою жизнь не потерпевшему ни единого поражения, так и остался стоять перед зданием. Эту "проблему" украинские чиновники пообещали решить. На его месте решено поставить памятник тому самому гетману Ивану Богуну. Впрочем, как с иронией отмечают некоторые пользователи Сети, при более внимательном изучении исторического материала патриотами Незалежной, и этот казак может попасть под каток дерусификации, ведь и во время восстания Богдана Хмельницкого, и при Брестской битве и во время Русско-польской войны 1654-1667 годов он фактически отстаивал интересы России.

Как бы то ни было, памятник Александру Суворову от стен военного училища решено убрать. Выпускники училища договорились, что власти перенесут его в музей. Однако если окажется, что монумент не найдет своего места на Украине, в Москве готовы выкупить его и сберечь для истории, передает портал newizv.ru со ссылкой на председателя общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова.



