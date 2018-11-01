В метро Москвы произошел сбой

Истерика Поргиной на прощании с Караченцовым Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Четверг 1 ноября
Лента новостей
10:46
"Шурыгину в погонах" изнасиловали трое полицейских
10:38
На московского чиновника напали с ножом (видео)
10:33
"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой
10:13
На Урале с рельсов сошел поезд
10:08
"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение
10:03
Звезда "Голоса" умерла от рака
09:50
Аппендицит может спасти от болезни Паркинсона
09:49
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
09:29
Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл
08:53
Нарушивший тайну мистической группы музыкант умер
08:17
Пожар рядом со Счетной палатой в Москве потушили
08:10
На Пхукете погибла россиянка
21:58
Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду "Дома-2" (видео)
21:36
Пугачевой дали последний шанс
21:15
Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике
20:58
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
20:38
Кровельщик упал с крыши школы и умер
20:31
Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу
20:25
Россиянка обокрала товарища после совместной пьянки
20:23
Больной Жуков после операции попал за решетку
19:57
Из горящей многоэтажки в Татарстане спасли троих детей
19:42
Анна Семенович срочно госпитализирована
19:28
В Нижнем Тагиле за ночь сгорели три автомобиля
19:11
Собчак впервые показала лицо сына
19:10
Народ возмущен мягким наказанием для сбившего насмерть ребенка водителя
18:50
Пьяный россиянин напал с топором на ненавистных соседей
18:19
Под Нижним Новгородом школьник рухнул с крыши в дыру
18:04
"Голое" фото Урганта выложили в Сеть
18:00
Лукашенко оправдали за шашни с американцами
18:00
Сразившийся с малолетками Галкин потерпел фиаско
17:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 октября 2018 года
17:30
Крик души неизлечимо больной Началовой (видео)
17:24
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
17:13
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
16:58
Сексуальная Кейт Миддлтон ошеломила народ неприличной позой
16:51
Хитрый Лукашенко подлизывается к Трампу
16:46
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
16:29
Красавица-россиянка стала чемпионкой мира по фитнесу
16:14
Монашка променяла Бога на карьеру в порно
16:10
Подключать к электросетям по единой онлайн-заявке будут с декабря
16:10
Перекрыли кислород: почему пропал на долгие годы певец Сергей Беликов
16:04
Известный режиссер скончался в возрасте 87 лет
15:56
"Упал в салат": воспоминания о пьяном Табакове шокировали Корчевникова
15:37
В смертях Кобзона, Карцева и Караченцова обнаружились мистические совпадения
15:36
Зал взорвался аплодисментами: Путин подписал важный документ
15:32
Водитель иномарки погиб в ДТП под Москвой
15:07
Первый канал мстит известному барду
15:01
Венская классика в концертном зале "Зарядье"
14:55
Оформившая развод Михалкова: Я этого не выдержу
14:51
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
14:48
Найдена причина человеческих болезней
14:46
КамАЗ попал в смертельное ДТП в Удмуртии
14:40
Улицы Киева перекрыли покрышками ради воды
14:39
Битва за конгресс: победит ли Трамп демократов
14:34
"Попользовал и бросил": от очередного ухажера Волочковой остались только цветы
14:32
Пострадавшая при нападении львицы девочка впала в кому
14:29
В Москве обчистили Театр Гоголя
14:25
Ирена Понарошку показала обновленную грудь
14:23
Раскрыты баснословные доходы Ксении Собчак
14:02
На любовника Бони набросились после грязного скандала
13:54
Порошенко закатил истерику после унижения от Путина
13:32
У 46-летней Марии Ароновой появился сын
13:23
Звезда Голливуда ужаснула дряблым лицом
13:21
Как с помощью жира оздоровить организм
13:19
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
13:09
Лазарев спасает сына от страшной участи
13:09
В США умер моряк российского судна
13:02
Пропавшего подростка нашли мертвым в закрытом пустом доме
12:58
Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем
12:39
Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
12:31
В Москве поймали дерзких похитителей
12:20
На Сахалине проснулся вулкан Эбеко
12:14
Число пострадавших при взрыве в здании ФСБ выросло
12:06
Разговоры москвичей стали записывать
12:05
Зудина перестала общаться с Машковым после смерти Табакова
12:03
Житель Камчатки во сне убил сына
11:53
Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе
11:51
В первенстве Загитовой усомнились
11:48
Лыжник Устюгов перенес операцию
11:47
Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова
11:13
В Башкирии в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек
11:01
Петербургскому банку запретили работать
10:49
Задержанный за мелкое хулиганство заживо сварился в отделе полиции
10:40
Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности
10:35
Лондон раскрыл тайну исчезновения Скрипаля
10:25
Смертельная болезнь снова атаковала Ольгу Орлову
10:14
Московский банк лишился лицензии
10:01
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
09:53
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
09:50
Раскрыты подробности ответного удара Путина по Украине
09:46
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
09:44
Есть жертвы: у здания ФСБ произошел взрыв
09:43
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
09:40
Басков отказался от ребенка Лопыревой
09:15
Что скрывают Лобода и Линдеманн
09:08
Неожиданные детали тяжелой беременности Меган Маркл
08:51
Жуткие кадры падения девушки с третьего этажа ТЦ
08:32
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
08:15
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
07:55
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
Общество

В метро Москвы произошел сбой

прочитано 461 раз

В утренний час пик на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов, передает телеканал "360". О том, что стало причиной сбоя, не сообщается.

Пассажиров попросили не блокировать двери составов и не задерживать их отправление. В пресс-службе столичной подземки отчитались о том, что движение поездов уже введено в график.

1 ноября 2018, 10:01

комментарии

Политика

Лукашенко оправдали за шашни с американцами
Зал взорвался аплодисментами: Путин подписал важный документ
Битва за конгресс: победит ли Трамп демократов
Порошенко закатил истерику после унижения от Путина

Шоу-бизнес

"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой
"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение
Звезда "Голоса" умерла от рака
Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл

Проишествия

Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми

Lifestyle

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Собчак впервые показала лицо сына

Хейтеры злорадствуют по поводу "сглаза"
Шоу-бизнес

Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева

Карина опасается за психическое здоровье самозванца
Шоу-бизнес

Крик души неизлечимо больной Началовой (видео)

Певица рассказала о новом избраннике
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" умерла от рака

Знаменитость боролась с заболеванием на третьей стадии

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
Эффектная Розанова затмила скромную Навку
Михалков повеселился в день поминок по Караченцову
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

Спорт

В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым

Регионы

Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru