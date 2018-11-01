В метро Москвы произошел сбой

В утренний час пик на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов, передает телеканал "360". О том, что стало причиной сбоя, не сообщается.

Пассажиров попросили не блокировать двери составов и не задерживать их отправление. В пресс-службе столичной подземки отчитались о том, что движение поездов уже введено в график.