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Общество

Как родители приводят детей к алкоголизму и наркомании

Фото: GLOBAL LOOK press
Болезненное пристрастие к алкоголю или наркотикам довольно часто происходит из семьи. И дело не обязательно в том, что это семья асоциальна. Случаев, когда дети живут в условиях тотального контроля или жесткого прессинга, эмоционального и финансового насилия, завышенных ожиданий предостаточно. Такие отношения с родителями сегодня принято называть "токсичными". 
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Добрая часть зависимостей проистекает именно из таких отношений. К сожалению, выйти из них самостоятельно, отделиться от родителей, пройти сепарацию бывает сложно, потому это типичный вариант созависимости. Главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин определил четыре типичные установки, которые являются примером созависимых отношений.

Ты ничего без меня не сможешь

Созависимость – это когда установки, которые тяготят самих детей, успешно применяются ими к собственным родителям. Посмотрим на установки, которые получает ребенок или подросток от мамы.

Мама говорит: – "Да он тарелку за собой помыть не может, как он в лагерь поедет! Ему всего 9 лет".

В лагере всему, что надо для жизни в лагере, научат. А научить мыть тарелку дома – задача исключительно самой мамы, но ведь тогда у нее будет результат в виде чистой тарелки, а не повод держать ребенка рядом. Воспитание – это предоставление все большей самостоятельности и готовность все больше отдаляться от ребенка. Для матери, которая не готова, каждая грязная тарелка как спасательный круг, оставляющий сына или дочь в ее ведении, под ее контролем. Да еще с возможностью стыдить и удерживать на крючке чувства вины.

Фото: GLOBAL LOOK press

Есть ли у ребенка стимул стремиться к самостоятельности? Нет. Мама все за него сделает, а если он попробует сам, то это будет обесценено (Ну, как ты моешь? Ничего не умеешь! Сейчас разобьешь!). Успешный же результат не порадует, а только усугубит его чувство вины перед мамой, которая цепляется за свою нужность.

Я нужна маме

"Матери уже 47 лет, конечно, она уже стареет, берет кредиты, если я ей не буду отдавать зарплату, она с голоду умрет".

47 лет сегодня – это возраст, в котором человек вполне способен работать, содержать себя и решать свои проблемы. Это тот возраст, в котором одни еще сами остаются детьми, ответственными за по-настоящему пожилых родителей, другие встают в позицию пожилых родителей, которым выгодно казаться немощными. У здорового человека в этом возрасте есть возможность нести ответственность за свою жизнь, но взрослый сын или дочь не может отделиться и дать родителю возможность отвечать за себя. Например, расплачиваться с кредитами, которые человек берет, явно рассчитывая не на свои силы.

До тех пор, пока вы даете родителям деньги, оплачиваете их кредиты, даже если вы вздыхаете, плачете, сетуете всем, что родители на вас "висят", "выкачивают деньги", вы их "тянете из последних сил, но бросить не можете", они не пойдут на работу и не перестанут брать новые кредиты. У них нет стимула к самостоятельности – ровно как у ребенка, которого никогда не отпустят в лагерь. Взрослому же ребенку в глубине души нравится быть спасателем. Как только перестает нравиться, человек начинает хотя бы пытаться установить границы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Я из тебя человека сделаю

"Да если я у нее в шкафу порядок не наведу, она зарастет в своей грязище! И в кого она такая свинья в 14 лет!"

У каждого человека свое представление о том, что такое порядок. Но признать это право за своим ребенком – значит признать, что ребенок – отдельная личность, отделить свою жизнь от его жизни. Дать разрешение быть таким, каким он хочет, даже если грязнулей, получить свой опыт, совершить свои ошибки. Но мать уверена, что лучше знает, что хорошо для ее ребенка.

Хотя в мире успешно живут и чистюли, и грязнули, мать уверена, что они с ребенком одно целое, и если он не такой, как она, он плохой. Его надо срочно воспитать, а лучше -  "причинить добро" и разобрать его шкаф. В голове матери он ленится, а не живет так, как хочет.

Родители уже старые, они отстали от жизни

"Мать опять начала складировать вещи на своем балконе. Собирает всякий хлам, все, что соседи раздают. Им не нужно, а ей все "пригодится" – только непонятно, когда и зачем. Надо приехать и все повыкидывать, навести порядок".

Фото: GLOBAL LOOK press

Если мать складирует вещи на вашем личном балконе, вы имеете право сопротивляться и выбрасывать. Но если мать делает то же самое на своем балконе, вы можете сколько угодно считать это неправильным, неадекватным, задаваться вопросами "зачем и почему", но вмешиваться вы не должны. Ей нужно отдать право быть отдельным человеком, право на ее собственные ошибки. Вы знаете, как лучше для вас, но вы с мамой не одно целое, не надо "причинять добро".

Для многих из нас такие ситуации – обыденность. И мало, кто задумается, как губительны для детей "токсичные установки". Именно они формируют личность, которая стремиться уйти от реальности, то есть склонную к зависимости. Интересно, что родители таких детей также с возрастом могут обзавестить пагубными привычками, потому что это тоже способ держать детей рядом, быть зависимыми от них, а не брать ответственность за свою жизнь на себя. 

4 октября 2018, 14:12

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