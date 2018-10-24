Украина сделала проезд по Крымскому мосту платным

Крымчан решено штрафовать за проезд по новому мосту через Керченский пролив. О новой инициативе сообщили в госпогранслужбе Украины.

Под запретом Киева оказался не только Крымский мост, но и аэропорт Симферополя. Как заявил руководитель украинских пограничников Олег Слободян, крымчане могут заработать не только штраф, но и уголовную статью. Чиновник подчеркнул, что Киев считает закрытыми пункты пропуска через границу Украины и России в Керченском проливе и будет карать за ее пересечение.

"Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 – административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы... нет никаких законных причин", – заявил Слободян.

По словам главы украинской погранслужбы, для Киева крымчане – граждане Украины. Они могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но въезжать на территорию материковой Украины им придется через официальные пункты контроля. Их будут привлекать к административной ответственности. А иногда и к уголовной – как сказал чиновник, "по давно уже существующей статье 332-1 – только в случае совершения таких действий с целью причинения вреда интересам Украины". Он добавил, что такое наказание за незаконное пересечение границы Незалежной предусмотрено только для иностранцев, передает РБК.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев до сих пор называет полуостров "оккупированной территорией".