Украинцев размазали по стенке за вранье о Крымском мосте

Красавец Крымский мост уже почти полгода горделиво возвышается над синей гладью Керченского пролива. Сколько небылиц сочинили про него за это время украинские СМИ и прочие беспокойные выдумщики, уже не сосчитать. Бесконечной кажется их пластинка о том, что трасса обрушится из-за сложного и неустойчивого грунта, в который вбиты сваи моста. Dni.Ru обратились за комментарием в инфоцентр "Крымский мост", где вмиг опровергли оголтелое вранье провокаторов из Незалежной.



Очередной пасквиль на гордость отечественного мостостроения был на днях опубликован в украинском издании "Обозреватель". Тамошние писаки периодически публикуют всякие нелепицы про трассу через Керченский пролив в надежде на то, что их исполненная ненавистью к России публика примет все это за чистую монету.

На сей раз строчить байки про Крымский мост принялся израильский блогер Eli Belenson. По его словам, почвы под мостом не приспособлены для такого массивного сооружения, из-за чего проект строительства трассы через Керченский пролив был забракован в советское время.

Блогер со ссылкой на некие исследования уверенно утверждает: никакого твердого скального основания под путепроводом не обнаружено. С его слов, верхние слои грунта в Керченском проливе – это рыхлый и пористый ил, затем идут пески и супеси различной степени плотности, а нижний слой составляют полутвердые глины.

Блогер делает вывод, что из-за недостаточного твердого основания, на которые опирается мост, отдельные его части или конструкции могут просесть и даже разрушиться, что приведет к человеческим жертвам и экономическим потерям.





Чтобы разобраться в ситуации и понять, действительно ли трасса через Керченский пролив может обрушиться, Dni.Ru обратились за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". По словам экспертов центра, автор материала ссылается на не заслуживающие доверия источники и путает два разных проекта.

"Он делает выводы о результатах геологических изысканий по проекту Крымского моста , основываясь на информации из СМИ по проекту железнодорожного подхода к мосту со стороны Крыма, где действительно возникла необходимость проведения повторных инженерных изысканий. Эта работа была проведена и не повлияла на общие сроки реализации проекта подхода", – сообщили в инфоцентре.

Что касается сложного грунта, то эксперты признают: геология под Крымским мостом действительно непростая, много слабых илистых грунтов. Как рассказали в инфоцентре, до начала строительства моста проводились многомесячные инженерно-геологические изыскания, под каждую авто– и железнодорожную опоры бурились геологические скважины, отбирались пробы, а параллельно изучались архивы исследований прошлых лет.

"На основе полученных данных выполнялись проверочные расчеты, выбирались типы свай, уточнялись их длины, определялись технологии сооружения свайных фундаментов. На одних участках прочные слои грунта, в которых сваи чувствуют себя уверенно, расположены ближе к поверхности, - рассказали Dni.Ru в инфоцентре. – Здесь используются призматические и буронабивные сваи с глубиной погружения до 45 метров. На других участках прочные слои залегают намного глубже, и сваи должны пройти толщу илистого грунта, чтобы углубиться в твердую породу. Здесь применяются трубчатые сваи". Их длина, отметили эксперты, достигает 105 метров – это высота 35-этажного дома. Ниже своей проектной отметки свая не просядет.





Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.