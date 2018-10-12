Президент Хорватии довела поклонников до слез

Колинда Грабар-Китарович вызвала взрыв восторга и умиления у подписчиков в Instagram. Президент Хорватии опубликовала в микроблоге фото в обнимку со щенком, которого взяла из приюта.

Колинда Грабар-Китарович недаром удостоилась звания самого красивого президента в мире. Теперь хорватского лидера зовут и самой милой – после того как она посетила приют в Вировитице.

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В администрации президента рассказали, что щенок влюбился в Колинду с первого взгляда. "Как только президент пришла, Кика успокоился и больше от нее не отходил", – рассказали в окружении хорватского лидера. Грабар-Китарович тоже сразу заметила пса и не захотела с ним расставаться.

Напомним, что президент Хорватии произвела фурор на чемпионате мира по футболу, который прошел летом в России. 50-летняя Колинда Грабар-Китарович восхитила своим внешним видом. Как выяснилось, она потрясающе выглядит не только в купальнике (в таком наряде ее запечатлели двумя годами ранее), но и в деловом костюме, и в футболке.

France President Emmanuel Macron is congratulated by his counterpart from Croatia Kolinda Grabar-Kitaroviç at the final whistle #WorldCupFinal pic.twitter.com/2GFwqXQ5uo — Zuri News (@Zuri_News) 15 июля 2018 г.

Зрители на трибунах восхитились реакцией Колинды во время финального матча мундиаля, где встретились команда ее страны со сборной Франции. Ей помогал переживать волнующие эпизоды игры президент Пятой республики: Эммануэль Макрон совсем забыл о своей жене Брижит и без стеснения обнимал хорватскую коллегу.