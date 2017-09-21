Во время выступления Алиева в ООН его дочь строила гримасы

Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказывал в ООН о Нагорном Карабахе и клеймил президента Армении "военным преступником", его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала селфи с удивлением на лице.

Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН, когда отец рассказывал о военных преступлениях и Нагорном Карабахе. Алиев отметил, что подвижек в мирном урегулировании карабахского конфликта сейчас нет, и призвал ввести санкции против Армении.

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Лейла в этот момент переглядывалась со своей матерью и, строя гримасы, фотографировалась, сообщает BBC. За поведением дочери азербайджанского президента могли наблюдать участники заседания. Все происходящее транслировалось на экране. Видеозапись из Нью-Йорка вскоре появилась в Сети и сейчас активно обсуждается интернет-пользователями.

В этот момент глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на заседании с участием высших военных чинов страны привлек внимание присутствующих к словам верховного главнокомандующего, сказанным им с высокой трибуны в Нью-Йорке – в частности, что армянская сторона, по мнению Алиева, совершает военные преступления. Закир Гасанов отметил, что Вооруженные силы в своей ежедневной работе должны руководствоваться вопросами, затронутыми в выступлении президента, сообщает "Вестник Кавказа".