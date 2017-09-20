Разгром террористов под Идлибом попал на видео

Опубликовано видео воздушных ударов, нанесенных авиацией и вертолетами военно-космических сил России по боевиками запрещенной в России террористической группировки Джебхат-ан-Нусры. Запись распространило Министерство обороны.

Авиацией и вертолетами ВКС (военно-космических сил) России нанесен мощный удар по боевиками запрещенной в России террористической группировки Джебхат-ан-Нусры. Террористы перед тем заблокировали взвод российской военной полиции в сирийском районе эскалации "Идлиб", сообщает телеканал Звезда.



На представленном Министерством обороны России видео авиация в составе специального отряда деблокирования обстреливает противника, совершившего масштабное наступление в районе Хамы. Боевикам удалось окружить взвод российской военной полиции, которая наблюдала за соблюдением перемирия в зоне деэскалации. Несколько часов подряд взвод отбивал атаки террористов, трое бойцов были ранены. После ударов авиации взвод в составе 29 человек с боями вышел из окружения.

"Уничтожено 850 террористов, 11 танков, четыре БМП и другая техника. Сирийские подразделения перешли в контрнаступление и практически полностью восстановили утраченное положение", – сообщает Звезда.

Наступление "Ан-Нусры" было инициировано американскими спецслужбами, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", сообщает РИА Новости. "По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", – отметил Рудской.