В Сирии ранили трех российских военных

Трое военных Сил спецопераций России получили ранения в результате атаки террористов под Идлибом, передает ТАСС. ВКС наносили удары по боевикам, в результате чего подразделениям российских Вооруженных сил удалось без потерь выйти в район расположения правительственных войск. За сутки авиация и артиллерия уничтожили под Идлибом около 850 террористов, 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов и 20 грузовых автомобилей. Благодаря этому подразделения 5-го десантно-штурмового корпуса Вооруженных сил Сирии совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и отбросили боевиков.