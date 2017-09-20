МЧС спасло от пожаров тысячи городов и сел

В течение 2017 года Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уберегло от пожаров более 3,6 тысяч населенных пунктов по всей России. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме рассказал глава ведомства Владимир Пучков. Он пообщался с парламентариями и ответил на интересующие их вопросы.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря слаженным действиям наземной и воздушной группировок МЧС. Помимо населенных пунктов, удалось отстоять от огня объекты энергетики, транспорта и социального назначения.

Пучков также отметил, что при возникновении пожаров своевременно применялись средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В том числе авиационно-спасательные технологии", – добавил глава МЧС.

В рамках "правительственного часа" в стенах Госдумы затрагивалась также тема взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям и бизнеса. По словам Пучкова, его ведомство снизило административную нагрузку на предпринимателей более чем в три раза. "В мае текущего года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях", – сказал глава МЧС.





Ведомство активно внедряет новую систему оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов, ликвидировав старую "палочную" систему, рассказал парламентариям Пучков. Теперь министерство переходит на систему индивидуальной оценки деятельности каждого инспектора.

Показатели результативности строятся отныне на уменьшении числа пожаров и потерь от них.

Кроме того, МЧС отошло от практики сплошной проверки объектов по соблюдению требований противопожарной безопасности. Надзорные мероприятия осуществляются по большей части на критически важных, опасно производственных объектах, а также в учреждениях образования, здравоохранения, социальной сферы и детских оздоровительных лагерях.

От практики наложения административных санкций МЧС перешло к партнерским отношениям, которые основаны на периодических консультациях и обучении хозяйствующих субъектов. "Предпринятые меры позволили вывести из-под надзора более 700 тысяч объектов низкой категории риска", – сказал в ходе общения с депутатами Пучков. Также он упомянул об отмене чрезмерных штрафных санкций в сфере пожарной безопасности.

В ходе "правительственного часа" речь зашла и о такой важной теме, как оповещение граждан об ураганах и других чрезвычайных ситуациях. Сейчас системой информирования населения охвачены более 80 миллионов человек, рассказал депутатам глава МЧС.

"Мы продолжаем развивать совместно с регионами всероссийскую комплексную систему информирования населения. Уже более 80 миллионов человек получают всю необходимую информацию", – сказал он.

Напомним, Госдума в конце мая обязала операторов связи экстренно информировать граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующие обязательства распространяются и на средства массовой информации.

