Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Возможно повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, сообщает МЧС.

Спасатели рекомендуют не рисковать без необходимости и соблюдать несколько простых правил, которые, возможно, сохранят жизнь и здоровье: следует переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать деревьев, парковать автомобили в гараж или на крытую стоянку вдали от шатких конструкций и деревьев.