На Тверской улице в Москве посадят один дуб

С конца ноября до середины декабря в Москве посадят 5,4 тысячи деревьев, передает сетевое издание m24.ru. В частности, на Тверской улице будет высажен дуб на месте того, который не прижился в 2016 году. Весной 2018-го на улицах столицы появятся свыше 90 тысяч кустарников. Это станет завершением самой масштабной программы благоустройства "Моя улица" за все предыдущие годы.

На обновленных территориях появятся березы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны, а также рябины, яблони, черемухи, ирга, багрянник и сирень. Все деревья должны быть приспособлены под столичный климат. "Мы берем деревья в питомниках Северной Европы, только они приживаются в Москве", – рассказал глава Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.