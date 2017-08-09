Ляшко заговорил о недостатке телок

Депутат украинской Рады Олег Ляшко сетует на резкое падение поголовья крупного рогатого скота. Нардеп заявил, что на Украине после Евромайдана хуже, чем после Гитлера.

По мнению Ляшко, в годы после немецко-фашистской оккупации поголовье скота было больше. Лидер "Радикальной партии" утверждает, что сегодня коров нет даже в далеких селах.

"Обратите внимание на данные по стоимости мяса, которая не снижается, и на данные по потреблению мяса. Мяса меньше потребляют почему – по двум причинам, по моему мнению,– потому что у людей нет денег на то, чтобы покупать мясо, а, во-вторых, потому что у нас не хватает мяса", – приводит слова Ляшко издание "ПолитНавигатор".

Раньше, утверждает депутат, в каждом дворе было минимум по одной корове, сегодня – на всю деревню не больше 10-12-ти.

Для того, чтобы восстановить поголовье крупного рогатого скота, Ляшко предлагает увеличить дотации фермерам, поднять закупочную цену на молоко и предоставить фермерам право держать одну корову на одном гектаре земли.

Сегодня животноводством на Украине занимаются менее 2% из 33 тысяч действующих в стране фермерских хозяйств. Накануне замминистра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева заявила о перспективах господдержки отрасли. Она будет направлена на увеличение поголовья скота, строительство животноводческих ферм и покупку перерабатывающего оборудования.