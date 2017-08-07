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Общество

Найден суперспособ избавления от окурков

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Австралийские ученые придумали необычный способ утилизации сигаретных бычков. Специалисты предлагают добавлять их в асфальт.
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По словам Аббаса Мохаджерани из университета RMIT в Мельбурне, большое количество мусора, вырабатываемого человеком, давно заставляет ученых задуматься о возможности его утилизации при создании различных строительных материалов, подготовка которых требует большого количества различных твердых и мягких наполнителей. Так, сегодня многие марки асфальта и бетона производятся с использованием крошки из отработанных автомобильных шин или пластикового мусора.

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"Я много лет ищу практичный и дешевый метод очистки окружающей среды от загрязняющих ее окурков", – цитирует ученого журнал Construction and Building Materials. По его словам, они с коллегами покрыли сигаретные бычки парафином и битумом, чтобы токсины не могли их покинуть.

Таким образом австралийские исследователи показали, как можно решить проблему очистки окружающей среды от опасного мусора с помощью создания нового материала. Экспериментируя с окурками, ученые пришли к выводу, что легче всего утилизировать их можно, в прямом смысле закатывая под асфальт.

В результате экспериментов выяснилось, что асфальт с окурками обладал меньшей плотностью, чем обычный. Вместе с тем, он был столь же стабильным и стойким к действию различных разрушающих факторов. Таим образом, добавляя или уменьшая количество окурков в асфальте, можно менять его свойства и приспосабливать для работы в разных условиях.

Автор: Людмила Фоканова7 августа 2017, 12:31

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