Названа самая страшная опасность для человека

Психологи из Университета Бригама Янга (США) выяснили, что представляет наибольшую угрозу для современного человека. Оказалось, что такими факторами являются одиночество и социальная изоляция.

По мнению специалистов, их воздействие на население с каждым годом растет и даже может представлять национальную проблему. Оказалось, что взаимоотношения с другими людьми являются фундаментальной потребностью человека.

Причем, это важно не только для психологического благополучия, но и для выживания в целом. По данным исследования, проведенного некоммерческой организацией AARP, 42,6 миллиона взрослых американцев старше 45 лет страдает от хронического одиночества, передает EurekAlert!.

По результатам переписи населения в 2014 году, более четверти населения живет в одиночестве. Не состоят в браке более половины граждан. В результате исследований ученые выяснили, что крепкие социальные связи способствуют 50-процентному снижению риска ранней смерти.

Кроме того, социальная изоляция или одиночество увеличивает риск преждевременной смерти в большей степени, чем другие факторы, включая ожирение. По мнению экспертов, система здравоохранения должна учитывать влияние социальных связей на здоровье населения. Также они уверены, что необходимо строительство баз отдыха и парков, где пенсионеры, которые наиболее уязвимы для одиночества, могут общаться с другими людьми.

Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник. pic.twitter.com/Jy7KL2z6uH — пух♡ (@shpul1ka) 26 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, ранее американские ученые выявили негативные последствия одиночества. Согласно результатам их исследования, постоянное уединение влечет за собой усиление эгоцентризма, которое в итоге ведет к ухудшению здоровья.