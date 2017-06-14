Одиночество грозит ухудшением здоровья

Американские ученые выявили негативные последствия одиночества. Согласно результатам их исследования, постоянное уединение влечет за собой усиление эгоцентризма, которое в итоге ведет к ухудшению здоровья.

В рамках исследования ученые проанализировали психологическое состояние 229 человек от 50 до 68 лет, за которыми они наблюдали с 2002 по 2013 годы. Специалисты выбирали участников случайным образом, поэтому они относятся к различным национальностям и социально-экономическим группам, передает Lenta.ru.

В результате анализа эксперты сделали вывод, что для людей одиночество является средством оценки собственных социальных навыков. При этом современный социум защищает стремление членов общества к уединению, тем самым в долгосрочной перспективе провоцируя ухудшение их здоровья и благополучия.

Также специалисты обнаружили способы спасти людей от одиночества. По мнению экспертов, для этого необходимо обратить внимание на их индивидуальные особенности. Эгоцентризм в данном случае будет полезен при обсуждении тех или иных общественно значимых вопросов.

Примечательно, что между эгоцентризмом и одиночеством существует и обратная связь. Зацикленность человека на собственной точке зрения может сказываться на его социальности. Однако стоит отметить, что подобное влияние не так велико.

Однажды чье-то безразличие научит нас игнорировать всех. После этой точки возврата нет. Так мы начинаем любить своё одиночество — вредная����‍♀️ (@littlelchi) 11 июня 2017 г.

Напомним, в апреле 2017 года речные раки доказали пользу одиночества. Ученые выяснили, что общительные членистоногие пьянеют в полтора раза быстрее, чем их "неразговорчивые" собратья. Исследователи полагают, что влияние спиртного на этих животных и на человека имеет много общего.