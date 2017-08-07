Когда закончатся работы в Ильинском сквере

Подготовительные инженерные работы перед благоустройством в рамках программы "Моя улица" начались в Ильинском сквере, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Движение транспорта на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу, будет перекрыто на время работ. Продлятся они, согласно планам, до Дня города. После благоустройства на территории сквера появятся лектории и музей под открытыми небом, по его периметру будет создан трехъярусный "зеленый экран" из кустарников.