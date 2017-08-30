В Британии ищут русскоязычного разведчика

Британская авиадесантная служба (SAS) ищет кандидата, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт работы в специальных воинских подразделениях, передает Eg.ru. Сообщается, что новый работник должен будет анализировать и переводить материалы под грифом "совершенно секретно" и касающиеся России. Годовой оклад за подобную работу составляет 44 тысячи фунтов стерлингов. В довесок идет звание сержанта.

