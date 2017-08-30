Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)

Ведущие популярной программы Naked News Мэдисон Бэйнс и Роксанна О'Нил устроили соревнование по метанию топоров в абсолютно голом виде. Девушек поставили перед мишенью, дав им пять попыток.

Самой меткой оказалась Бэйнс, которой все-же удалось добросить топор до деревянной мишени. Ее сопернице, Роксанне, не удалось попасть в цель, передает The Sun. Впрочем, глядя на обнаженные тела девушек, зрителям был абсолютно не важен результат этого шуточного состязания.

Naked News или "Голые новости" – популярное шоу, в котором обнаженные ведущие рассказывают о последних событиях и устраивают забавные состязания. Главная фишка программы в том, что ее участники абсолютно обнажены. В тех странах, где на демонстрацию голого тела наложена цензура, ведущие раздеваются только до нижнего белья.





