Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)
Самой меткой оказалась Бэйнс, которой все-же удалось добросить топор до деревянной мишени. Ее сопернице, Роксанне, не удалось попасть в цель, передает The Sun. Впрочем, глядя на обнаженные тела девушек, зрителям был абсолютно не важен результат этого шуточного состязания.
Naked News или "Голые новости" – популярное шоу, в котором обнаженные ведущие рассказывают о последних событиях и устраивают забавные состязания. Главная фишка программы в том, что ее участники абсолютно обнажены. В тех странах, где на демонстрацию голого тела наложена цензура, ведущие раздеваются только до нижнего белья.
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