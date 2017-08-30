Исправность электричек в Москве проверят планшетами

Пригородные электрички будут проверять с помощью планшетов и штрих-кодов. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на детали поездов нанесут специальные метки со штрих-кодами, планшет сможет считывать эти коды и заносить в базу информацию об исправности каждого отдельного узла, передает сетевое издание m24.ru.
Система выстроена таким образом, что если хоть один код будет пропущен, проверка поезда не завершиться, и состав не допустят к работе. Тестирование нововведения начнется с декабря 2017 года на одном из поездов парка ЦППК.
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