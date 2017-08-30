В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой

На Московском центральном кольце (МЦК) произошел сбой. Интервалы движения поездов по часовой стрелке были увеличены утром в среду, 30 августа. Для нормализации ситуации на линию выведены резервные составы, передает агентство "Москва".

К настоящему времени движение восстановлено. Причины инцидента устанавливаются.