Клинтон растрогала Меланью Трамп

Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Челси Клинтон за поддержку. Дочь Хиллари Клинтон высказалась в защиту сына президентской четы Бэррона, который в очередной раз подвергся нападкам журналистов.

"Спасибо тебе, Челси Клинтон, так важно поддерживать всех наших детей, чтобы они могли оставаться собой!" – написала у себя в Twitter супруга президента США Дональда Трампа. Пост Меланья сопроводила хештегом "нет травле детства".

Ранее журналисты в очередной раз раскритиковали младшего сына Дональда Трампа – Бэррона. На сей раз внимание прессы привлек внешний вид мальчика. На одном из последних снимков Бэррон запечатлен выходящим из самолета вместе с родителями.

При этом Дональд и Меланья были одеты в соответствии с дресс-кодом, а на мальчике была футболка с акулой и белые шорты. Журналисты заявили, что сыну президента США и одеваться стоит соответственно.

В ответ Челси Клинтон попросила оставить его в покое и дать ему возможность иметь личное пространство. "Бэррон – ребенок. Ни об одном ребенке нельзя говорить в подобной форме, будь то в реальной жизни или в интернете. А делать это взрослому человеку – стыдно", - написала она в другом сообщении.

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR — Melania Trump (@FLOTUS) 23 августа 2017 г.

Напомним, сын Меланьи Трамп уже не первый раз подвергается нападкам журналистов. Так, сразу же после инаугурации президента США в Сети появились слухи, что Бэррон страдает аутизмом и может вести себя неадекватно. Тогда Челси Клинтон также заступилась за мальчика, попросив предоставить ему возможность жить как обычный ребенок.