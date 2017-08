Клинтон растрогала Меланью Трамп

"Спасибо тебе, Челси Клинтон, так важно поддерживать всех наших детей, чтобы они могли оставаться собой!" – написала у себя в Twitter супруга президента США Дональда Трампа. Пост Меланья сопроводила хештегом "нет травле детства".

Ранее журналисты в очередной раз раскритиковали младшего сына Дональда Трампа – Бэррона. На сей раз внимание прессы привлек внешний вид мальчика. На одном из последних снимков Бэррон запечатлен выходящим из самолета вместе с родителями.

При этом Дональд и Меланья были одеты в соответствии с дресс-кодом, а на мальчике была футболка с акулой и белые шорты. Журналисты заявили, что сыну президента США и одеваться стоит соответственно.

В ответ Челси Клинтон попросила оставить его в покое и дать ему возможность иметь личное пространство. "Бэррон – ребенок. Ни об одном ребенке нельзя говорить в подобной форме, будь то в реальной жизни или в интернете. А делать это взрослому человеку – стыдно", - написала она в другом сообщении.

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR