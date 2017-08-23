Клинтон растрогала Меланью Трамп
"Спасибо тебе, Челси Клинтон, так важно поддерживать всех наших детей, чтобы они могли оставаться собой!" – написала у себя в Twitter супруга президента США Дональда Трампа. Пост Меланья сопроводила хештегом "нет травле детства".
Ранее журналисты в очередной раз раскритиковали младшего сына Дональда Трампа – Бэррона. На сей раз внимание прессы привлек внешний вид мальчика. На одном из последних снимков Бэррон запечатлен выходящим из самолета вместе с родителями.
При этом Дональд и Меланья были одеты в соответствии с дресс-кодом, а на мальчике была футболка с акулой и белые шорты. Журналисты заявили, что сыну президента США и одеваться стоит соответственно.
В ответ Челси Клинтон попросила оставить его в покое и дать ему возможность иметь личное пространство. "Бэррон – ребенок. Ни об одном ребенке нельзя говорить в подобной форме, будь то в реальной жизни или в интернете. А делать это взрослому человеку – стыдно", - написала она в другом сообщении.
Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR— Melania Trump (@FLOTUS) 23 августа 2017 г.
Напомним, сын Меланьи Трамп уже не первый раз подвергается нападкам журналистов. Так, сразу же после инаугурации президента США в Сети появились слухи, что Бэррон страдает аутизмом и может вести себя неадекватно. Тогда Челси Клинтон также заступилась за мальчика, попросив предоставить ему возможность жить как обычный ребенок.
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