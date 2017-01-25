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США нарушили традиции из-за "аутиста" Трампа
"Это давняя традиция – детям президентов предоставляется возможность расти вне политического внимания. Белый дом ожидает, что традиция продолжится. Благодарим за сотрудничество в этом вопросе", – подчеркнули в пресс-службе Дональда Трампа.
Напомним, что младший сын президента США и его жены Меланьи оказался в центре скандала после инаугурации. Интернет-пользователи и журналисты подметили, что десятилетний мальчик вел себя на церемонии неадекватно.
Бэррон стоял с отрешенным видом и монотонно раскачивался из стороны в сторону, а затем не смог "дать пять" матери, нелепо промахнувшись. А во время торжественного шествия семьи он не захотел дать руку первой леди.
В Сети поползли слухи о том, что ребенок страдает от аутизма. Масла в огонь подлила сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC Кэти Рич. Журналистка язвительно заметила, что Бэррон станет первым в США стрелком, находящимся на домашнем обучении.
Однако нашлись и те, кто поддержал семью новоиспеченного президента. Против травли Бэррона выступили дочь бывшего главы государства Билла Клинтона и ставшая известной после секс-скандала в Белом доме Моника Левински.
Добавим, что Трамп и сам нарушает традиции, привлекая родственников к политической жизни. Старшая дочь американского лидера Иванка уже заявила об уходе из бизнеса и переезде в Вашингтон. Ее муж Джаред Кушнер назначен старшим советником в Белом доме. Эксперты предположили, что Иванка будет неофициально играть роль первой леди.
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