Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

"Все дети должны быть защищены от травли и насмешек (включая Бэррона Трампа). Давайте будем выше этого", — написала Моника Левински на своей страничке в Twitter. Вероятно, девушка посочувствовала Бэррону потому, что и сама когда-то побывала в роли белой вороны, признавшись в сексуальных домогательствах Билла Клинтона.

all children need to be protected from bullying + mockery. (incl #barrontrump). let's be better than this. https://t.co/CH3IfdpQpu