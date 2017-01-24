Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

"Все дети должны быть защищены от травли и насмешек (включая Бэррона Трампа). Давайте будем выше этого", — написала Моника Левински на своей страничке в Twitter. Вероятно, девушка посочувствовала Бэррону потому, что и сама когда-то побывала в роли белой вороны, признавшись в сексуальных домогательствах Билла Клинтона.

all children need to be protected from bullying + mockery. (incl #barrontrump). let's be better than this. https://t.co/CH3IfdpQpu — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) 23 января 2017 г.

Напомним, скандал вокруг младшего сына Дональда Трампа разразился в соцсетях после инаугурации. Внимание общественности привлекло странное поведение десятилетнего мальчика.

На мероприятии Бэррон стоял с непроницаемым лицом и раскачивался из стороны в сторону. Позже он не смог "дать пять" матери и отказался взять ее за руку.

Подобное поведение навело блогеров на мысль, что младший сын Трампа страдает аутизмом. Подлила масла в огонь и сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC Кэти Рич. Журналистка язвительно заметила, что Бэррон станет первым в США стрелком, находящимся на домашнем обучении.

Вероятно, Кэти имела в виду довольно распространенные для Америки случаи, когда школьники врываются в учебные заведения и расстреливают окружающих. Позже журналистка была отстранена от работы.

Впрочем, нашлись и те, кто подобно Монике заступился за мальчика. Например, дочь Клинтона Челси заявила, что Бэррон имеет право "оставаться просто ребенком", несмотря на высокий государственный статус его отца.

