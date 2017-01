Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа

Бывшая "первая дочь" США Челси Клинтон опубликовала в социальной сети Facebook пост в защиту сына главы государства. "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком", – написала она.

При этом дочь четы Клинтон отметила и политическую составляющую этого вопроса. "Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям", – отметила Челси.

Пользователи социальных сетей обвинили дочь Клинтонов в лицемерии, так как она раскритиковала Дональда Трампа, прикрываясь защитой его же сына. "Если ты согласна, что дети не должны быть мишенью, то не изменяй этому. В противном случае забирай свои 600 тысяч долларов в год (оклад Челси Клинтон за работу в телекомпании NBC. – Прим. ред.) и уйди", – написал один из них.

Однако нашлись и такие, кто разделил мнение Челси. Некоторые вспомнили ее детство во время президентства Билла Клинтона.

"Порой СМИ были очень жестоки. Дети не выбирают, чем занимаются их родители. Надеюсь, ему позволят просто быть ребенком", – написал пользователь Twitter.

Напомним, ранее блогер Джеймс Хантер опубликовал на YouTube видео, в котором предположил, что Бэррон Трамп болен аутизмом. Он отметил странное поведение сына президента на публике: манеру аплодировать, походку, нелюбовь к прикосновениям.

Now we see the the TRUE nature of liberals by their attacks on Barron Trump. Attacking a CHILD who's not involved. #stopthebullying