Ирак признал решающую роль России в борьбе с "ИГ"

Советник по национальной безопасности Ирака Фалех Файяд высоко оценил поставки российского вооружения в страну, отметив их существенный вклад в успех борьбы с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". "В ходе боев с "ИГ" мы использовали военные самолеты, которые нам поставила Россия. Они, а также противотанковое оружие, используемое против начиненных взрывчаткой бронированных автомобилей, сыграли решающую роль во многих сражениях", – цитирует РИА ФАН чиновника. При этом ранее Ирак ориентировался на американские вооружения, однако переключил свое внимание на боевые машины из России уже в 2012 году. Тогда был заключен контракт на поставку 28 машин комплекса "Панцирь-С" и 36 ударных вертолетов Ми-28. В начале августа 2017 года стало известно о новой сделке, по которой в Ирак будут поставлены 64 танка Т-90.