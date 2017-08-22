Коровы прогнали из деревни голодных азиатских львов

Противостояние коров и львов неожиданно закончилось полной безоговорочной победой жвачных. Стадо коров прогнало посетивших с неожиданным визитом деревню хищников.

В индийскую деревню Рампар, что в районе Амрели, львы неоднократно захаживали по ночам в поисках пищи. Набеги как правило были относительно мирными. Но не в этот раз.

Почуяв приближение хищников, забеспокоилось расположившееся здесь же на ночлег стадо коров. На бой против льва вышла вначале одна бесстрашная корова, потом плечо к плечу с ней стали ее подруги. Совместными усилиями бесстрашным травоядным удалось обратить хищников в паническое бегство. Деревня была спасена.