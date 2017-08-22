Серебренникова отправили в "Матросскую тишину"

Режиссера Кирилла Серебренникова после допроса отвезли в СИЗО "Матросская тишина", передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его защитника Дмитрия Харитонова. По словам адвоката, вопрос об аресте Серебренникова будет решаться на заседании суда 23 августа в 12:00. Напомним, ранее режиссеру было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сам он свою вину отрицает.