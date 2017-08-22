С программы "Пусть говорят" публично выгнали украинца (видео)
Во время записи программы украинский эксперт неэтично высказался о гибели бывшего депутата Верховной рады Ирины Бережной. "Моторола, Гиви, Калашников, Чечетов, Бережная и так далее. На самом деле Бог просто забирает тех, кто желает зла Украине", – заявил Суворов на камеру. После этих слов Борисов выгнал политолога под одобрительные аплодисменты зрителей.
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