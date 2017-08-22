С программы "Пусть говорят" публично выгнали украинца (видео)

Очередной скандал случился во время съемок программы "Пусть говорят". Новый ведущий шоу Дмитрий Борисов выгнал из студии украинского политолога Дмитрия Суворова.

Во время записи программы украинский эксперт неэтично высказался о гибели бывшего депутата Верховной рады Ирины Бережной. "Моторола, Гиви, Калашников, Чечетов, Бережная и так далее. На самом деле Бог просто забирает тех, кто желает зла Украине", – заявил Суворов на камеру. После этих слов Борисов выгнал политолога под одобрительные аплодисменты зрителей.