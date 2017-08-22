Москвичи обогнали ньюйоркцев в аренде велосипедов

Жители столицы с начала сезона совершили более 1,7 миллиона поездок на арендованных велосипедах. Только за прошлый месяц москвичи более 500 тысяч раз брали напрокат двухколесный транспорт. Таким образом, по количеству прокатов на один велосипед российская столица обогнала Нью-Йорк и Париж, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра Москвы.

Велопрокат заработал в Москве четыре года назад. Тогда было всего 79 мест, где можно было взять велосипед в аренду, – на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. На сегодняшний день число станций проката возросло до 380.