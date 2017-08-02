Поликлиники в России заработают по-новому
"Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Указано, что реализация проекта продлится с 26 июля 2017 года по 1 апреля 2023 года. В паспорте документа сказано, что его будет курировать заместитель главы правительства Ольга Голодец. Согласно документу, уже в 2018 году половина медицинских организаций должны будут отладить процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом. В 2020 году число таких организаций вырастет до 75%, в 2022 – до 95%.
"Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации", – говорится в документе.
По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, чаще всего граждане жалуются в министерство по поводу доступности медицинской помощи. По оценкам министра, в России не хватает более 10 тысяч участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 направлениям. Однако, по заверениям минстра, за последние три года ситуация изменилась в лучшую сторону.
Все началось с чтения эротического романа вслух
Актер из-за невнимательности довел до слез мать Ксении Собчак
В правительстве страны предсказали ей незавидную участь
The Telegraph по ошибке опубликовала заготовленную новость