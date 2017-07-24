Миллионы москвичей обзавелись электронными медкартами

Электронные медицинские карты успели получить больше пяти миллионов горожан, или 54% от всех зарегистрированных в столице пациентов поликлиник, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. По статистике, ежедневно врачи столичных клиник создают в среднем 6,2 тысячи медкарт в электронном виде. "Цель внедрения электронной карты – открытие врачам полной и достоверной клинической картины здоровья пациента независимо от местонахождения пациента", – рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.