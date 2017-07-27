Москва создаст сотни тысяч рабочих мест на новых ТПУ

Строительство 55 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на станциях Московского метрополитена позволит создать в столице сотни тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Главная задача ТПУ заключается в создании комфортных условий для пассажиров, чтобы они могли максимально быстро и удобно сменить один вид транспорта на другой. Это позволит оптимизировать среднее время, затрачиваемое на передвижение по городу.

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Вместе с тем ТПУ включает в себя не только транспортную, но и торговую, социальную и иные функции. Транспортно-пересадочные узлы позволяют обеспечить людей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, чтобы им не приходилось ехать куда-то далеко, используя при этом личные автомобили. Это значительно сократит нагрузку на транспортные артерии города.





Именно поэтому на 55 строящихся станциях столичной подземки заранее закладывается вся необходимая основа для создания ТПУ. "Общая площадь перехватывающих парковок, автостанций, автовокзалов, распределительных уровней и пешеходных переходов по этим объектам составит 258,7 тысяч квадратных метра", – сказал Марат Хуснуллин

Кроме того, отметил руководитель столичного стройкомплекса, на 55 ТПУ будет возведено около 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, большая часть из которых будет отведена под офисы – 6,1 миллиона "квадратов". "Кроме этого здесь планируется возвести почти 340 тысяч квадратных метров социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов", – подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, город построит транспортную инфраструктуру этих узлов, тогда как коммерческие площади будут возведены за счет частного бизнеса.

В настоящий момент город уже нашел инвесторов на 14 проектов транспортно-пересадочных узлов. Так, общая стоимость лотов ТПУ "Парк победы", Тропарево", "Технопарк", "Фонвизинская", Ховрино", "Люблино", "Хорошевская" и других составила почти три миллиарда рублей.

По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, в бюджет столицы поступит более 23 миллиардов рублей в виде арендных платежей за земельные участки под строительство в течение шести лет 17 ТПУ. Объем инвестиций в их возведение оценивается в 117,3 миллиарда рублей.

Суниев отметил, что до конца года планируется выставить на торги проекты ТПУ "Некрасовка" (первый этап), "Юго-Восточная", "Тимирязевская (второй этап), "Боровское шоссе" (первый этап), "Нагатинская", "Рязанская" и "Лермонтовский проспект". "Общая площадь земельных участков под строительство этих семи проектов ТПУ составит свыше 12 гектаров. Проекты предполагают строительство 413 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе, 378 тысяч квадратных метров – многофункциональных комплексов и еще более 35 тысяч квадратных метров – апартаментов", – цитирует его "Интерфакс".

К примеру, площадь транспортно-пересадочного узла "Алма-Атинская" составит более 85 тысяч квадратных метров. Суниев отметил, что в составе этого ТПУ будет пассажирский терминал с актовым залом, комната матери и ребенка, общественные туалеты и прочие помещения.

Кроме того, будет обеспечена торговая функция: здесь появятся вещевые и продуктовые магазины, а также банки, аптеки, кинотеатр, фитнес-центр, кафе и подземный паркинг на 650 мест.

Те же функции будут представлены в проекте транспортно-пересадочного узла "Пятницкое шоссе". В границах третьего этапа реализации проекта будет построена гостиница площадью 35 тысяч квадратных метров с порядком 500 номеров и паркингом на 56 машиномест. "Стартовая цена лота на торгах составляет 85,2 миллиона рублей. За шесть лет аренды земельного участка, отведенных под строительство ТПУ, инвестор может заплатить в бюджет города 602 миллиона рублей", – подчеркнул заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект".

По его словам, непосредственно транспортная составляющая узла будет включать комплексную реконструкцию действующей станции "Пятницкое шоссе". На месте находящейся у северного вестибюля заправки будут размещены перроны посадки и высадки пассажиров наземного транспорта. Кроме того, запланирован новый подземный пешеходный переход.





Стоит отметить, что при проектировании транспортно-пересадочных узлов Москва активно использует богатый международный опыт. "Мы активно изучаем международный опыт и работаем с консультантами французской и японской компаний. Например, главная компетенция японских специалистов, имеющих большой опыт строительства ТПУ в Токио, заключается в умении грамотно организовать большое пересечение потоков пассажиров различных видов транспорта", – сказал Суниев. Также он отметил, что столица начинает сотрудничество с китайским подрядчиком по реализации проекта Третьего пересадочного контура московской подземки.

