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Недвижимость

Москва создаст сотни тысяч рабочих мест на новых ТПУ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство 55 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на станциях Московского метрополитена позволит создать в столице сотни тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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Главная задача ТПУ заключается в создании комфортных условий для пассажиров, чтобы они могли максимально быстро и удобно сменить один вид транспорта на другой. Это позволит оптимизировать среднее время, затрачиваемое на передвижение по городу.

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Москва нашла инвесторов для строительства ТПУ

Вместе с тем ТПУ включает в себя не только транспортную, но и торговую, социальную и иные функции. Транспортно-пересадочные узлы позволяют обеспечить людей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, чтобы им не приходилось ехать куда-то далеко, используя при этом личные автомобили. Это значительно сократит нагрузку на транспортные артерии города.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Именно поэтому на 55 строящихся станциях столичной подземки заранее закладывается вся необходимая основа для создания ТПУ. "Общая площадь перехватывающих парковок, автостанций, автовокзалов, распределительных уровней и пешеходных переходов по этим объектам составит 258,7 тысяч квадратных метра", – сказал Марат Хуснуллин

Кроме того, отметил руководитель столичного стройкомплекса, на 55 ТПУ будет возведено около 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, большая часть из которых будет отведена под офисы – 6,1 миллиона "квадратов". "Кроме этого здесь планируется возвести почти 340 тысяч квадратных метров социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов", – подчеркнул Хуснуллин.

По его словам,  город построит транспортную инфраструктуру этих узлов, тогда как коммерческие площади будут возведены за счет частного бизнеса.

В настоящий момент город уже нашел инвесторов на 14 проектов транспортно-пересадочных узлов. Так, общая стоимость лотов ТПУ "Парк победы", Тропарево", "Технопарк", "Фонвизинская", Ховрино", "Люблино", "Хорошевская" и других составила почти три миллиарда рублей.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, в бюджет столицы поступит более 23 миллиардов рублей в виде арендных платежей за земельные участки под строительство в течение шести лет 17 ТПУ. Объем инвестиций в их возведение оценивается в 117,3 миллиарда рублей.

Суниев отметил, что до конца года планируется выставить на торги проекты ТПУ "Некрасовка" (первый этап), "Юго-Восточная", "Тимирязевская (второй этап), "Боровское шоссе" (первый этап), "Нагатинская", "Рязанская" и "Лермонтовский проспект". "Общая площадь земельных участков под строительство этих семи проектов ТПУ составит свыше 12 гектаров. Проекты предполагают строительство 413 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе, 378 тысяч квадратных метров – многофункциональных комплексов и еще более 35 тысяч квадратных метров – апартаментов", – цитирует его "Интерфакс".

К примеру, площадь транспортно-пересадочного узла "Алма-Атинская" составит более 85 тысяч квадратных метров. Суниев отметил, что в составе этого ТПУ будет пассажирский терминал с актовым залом, комната матери и ребенка, общественные туалеты и прочие помещения.

Кроме того, будет обеспечена торговая функция: здесь появятся вещевые и продуктовые магазины, а также банки, аптеки, кинотеатр, фитнес-центр, кафе и подземный паркинг на 650 мест.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Те же функции будут представлены в проекте транспортно-пересадочного узла "Пятницкое шоссе". В границах третьего этапа реализации проекта будет построена гостиница площадью 35 тысяч квадратных метров с порядком 500 номеров и паркингом на 56 машиномест. "Стартовая цена лота на торгах составляет 85,2 миллиона рублей. За шесть лет аренды земельного участка, отведенных под строительство ТПУ, инвестор может заплатить в бюджет города 602 миллиона рублей", – подчеркнул заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект".

По его словам, непосредственно транспортная составляющая узла будет включать комплексную реконструкцию действующей станции "Пятницкое шоссе". На месте находящейся у северного вестибюля заправки будут размещены перроны посадки и высадки пассажиров наземного транспорта. Кроме того, запланирован новый подземный пешеходный переход.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Стоит отметить, что при проектировании транспортно-пересадочных узлов Москва активно использует богатый международный опыт. "Мы активно изучаем международный опыт и работаем с консультантами французской и японской компаний. Например, главная компетенция японских специалистов, имеющих большой опыт строительства ТПУ в Токио, заключается в умении грамотно организовать большое пересечение потоков пассажиров различных видов транспорта", – сказал Суниев. Также он отметил, что столица начинает сотрудничество с китайским подрядчиком по реализации проекта Третьего пересадочного контура московской подземки.

Автор: Иван Поляков27 июля 2017, 15:20

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