Функции инфоматов в поликлиниках Москвы значительно расширены

В столичных поликлиниках обновлено программное обеспечение инфоматов. Теперь с помощью оборудования можно не только записаться к врачу, но и перенести прием.

Устройство начало принимать электронные полисы ОМС, передает сетевое издание m24.ru. Также инфомат напомнит о возможности подключить SMS-оповещение.