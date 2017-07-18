Функции инфоматов в поликлиниках Москвы значительно расширены

В столичных поликлиниках обновлено программное обеспечение инфоматов. Теперь с помощью оборудования можно не только записаться к врачу, но и перенести прием.
Устройство начало принимать электронные полисы ОМС, передает сетевое издание m24.ru. Также инфомат напомнит о возможности подключить SMS-оповещение.
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