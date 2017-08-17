Украинских школьников пристыдили за поездки в Россию

В эфире Пятого канала, принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, возмутились тем, что школьники из Киева ездят в российскую столицу. По словам ведущего Виталия Гайдукевича, за лето 70 учащихся побывали в Москве и Санкт-Петербурге.

Виталий Гайдукевич заявил, что киевские школьники были отправлены в соседнее государство в рамках участия в общеобразовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия". "Тут бы хотелось спросить, господин Грицак, у нас СБУ существует или нет?" – обратился он к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Присутствовавший в студии глава так называемого Министерства оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что российским структурам нет места на Украине. "Я был просто шокирован тем, что они продолжают свое существование. И не только продолжают, а еще и успешно", – возмутился чиновник, который "не может смотреть на такое положение дел".

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что блокировка авиационного сообщения между Киевом и Москвой была правильным шагом. По словам чиновника, его соотечественникам вообще следует запретить посещение "страны-агрессора". "Я считаю, что нечего туда ездить", – цитирует Омеляна издание "Обозреватель".





Он добавил, что единственная причина, по которой граждане Незалежной могут посетить Россию – навестить семью. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – заключил министр инфраструктуры Украины.

