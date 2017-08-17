Вдова и любовница устроили мордобой у гроба

Курьезный инцидент произошел на похоронах в США. Между безутешной вдовой и любовницей покойного завязалась драка.

Как в любовном сериале, женщины впервые узнали о существовании друг друга у гроба своего любимого. Согласно сообщению полиции города Дейтон, штат Огайо, любовница приехала на похороны мужчины, заявив, что она была его настоящей возлюбленной.

Вдова попросила охрану вывести бесстыжую дамочку из помещения, но та уходить наотрез отказалась. Между женщинами завязалась драка. Позже в потасовку встряла дочка одной из них, передает портал Wdtn.com.

Разнять соперниц попытались сотрудники похоронного бюро и один из присутствующих. Однако попытки не увенчались успехом. Все закончилось, когда вдова достала перцовый баллончик и распылила его прямо в здании.

Примечательно, что после инцидента никто не был арестован. До сих пор остается неясным, будут ли поданы обвинения против какой-нибудь стороны конфликта.

Отметим, публичное выяснение отношений между дамами из-за общего мужчины – явление нередкое. Как писали Dni.Ru, в марте этого года в Москве две женщины устроили драку прямо в раздевалке детского сада. Оказалось, что одна из дам является любовницей мужа другой.

В результате инцидента любовница получила травму головы и ушибы конечностей. Женщина была вынуждена обратиться за помощью врачей.