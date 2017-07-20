Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы

Житель Нефтеюганска у городского отделения ЗАГС избил пьяного мужчину, который оскорбил его супругу. Как выяснилось, оба гражданина в день столкновения зарегистрировали брак.

Медики доставили пьяного жениха в реанимационное отделение Нефтеюганской окружной больницы, они диагностировали у него тяжелую травму головы, передает URA.RU. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и предположили, что мужчину избил спортсмен. "Нанесение ударов свойственно человеку, профессионально занимающемуся спортом и владеющему техникой борьбы. Версия сыщиков нашла свое подтверждение", – рассказали в региональном управлении МВД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", теперь бойцу грозит до восьми лет лишения свободы.