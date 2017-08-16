Жертва издевательств отомстила хулигану сексом с его матерью

В эфир радиостанция дозвонилась женщина и попросила найти ее молодого любовника, с которым у нее был невероятный секс. Журналисты смогли отыскать ловеласа, но оказалось, что он соблазнил женщину из мести за свою сломанную жизнь.

Школьному хулигану, от которого не было никому покоя, один из обиженных им однокашников смог оригинально отомстить за все обиды, соблазнив мать хулигана. После романтического свидания женщина попыталась найти молодого любовника через радиостанцию, сообщает The Independent.

На бостонскую радиостанцию Hot96.9 дозвонилась слушательница, которая представилась как Эриэл. Она попросила радиоведущих помочь ей с поисками ее молодого друга, с которым однажды у нее случился невероятный секс, после чего юноша пропал. По словам Эриэл, его звали Роб и он был младше ее лет на двадцать. После романтического свидания парень просто перестал выходить на связь.

Журналистам удалось не прерывая эфира тут же вычислить молодого повесу и связаться с ним по телефону. Он взял трубку. Сотрудники радиостанции пригласили его на вторую встречу с Эриэл, но услышанное вогнало журналистов в ступор. Оказывается, Роб не просто так провел ночь с Эриэл. Когда он учился в школе, грозой всего учебного заведения был некий хулиган по имени Сэм, задевавший всех, кого только удавалось. Матерью Сэма и была Эриэл.

Чтобы отомстить Сэму за все надругательства над собой, Роб выбрал изощренный способ ему отомстить, уговорив на романтическое свидание мать хулигана, Эриэл. Когда цель была достигнута и Эриэл провела с ним страстную ночь, Роб был готов выслать Сэму фотографии, запечатлевшие его с Эриэл в момент интимной близости. Как рассказал журналистам Роб, этот школьный хулиган фактически сломал ему жизнь.