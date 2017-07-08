Сергей Шнуров лидирует на выборах президента "Нашествия"

Сергей Шнуров лидирует на выборах президента фестиваля "Нашествие". Окончательные итоги голосования подведет 9 июля председатель ЦИК России.

Рок-фестиваль "Нашествие-2017" в полном разгаре. Главное приключение лета стартовало в Большом Завидово Тверской области 7 июля и продлится до 9-го. Подкачала погода: льет дождь, авиашоу отменили, территорию размыло. Тем не менее, по подсчетам организаторов, рок-фест за эти дни посетят более 200 тысяч человек.

Продолжается голосование за президента фестиваля. Среди кандидатов – 15 известных исполнителей. В их числе – Валерий Кипелов, Земфира, Глеб Самойлов, Константин Кинчев, Константин Кулясов, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Филипп Киркоров, Владимир Левкин, Илья Черт, Сергей Бобунец, Эдмунт Шклярский и Хелависа.

По итогам первого дня фестиваля в выборах приняли участие 2600 человек, к середине второго дня – еще 1500. Пока впереди лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, за которого накануне отдали голоса 560 человек (20%). На втором месте Юрий Шевчук (14%), на третьем – Валерий Кипелов (13%).

На #Нашествие2017 — дождь, кайф и… выборы.



Шатер с урнами уже стоит. Итоги в последний день объявит со сцены глава ЦИК России Э. Памфилова pic.twitter.com/QhotjBqoqF — Плтрк v2.0 (@MikhailShakhov) 7 июля 2017 г.

Кипелов тем временем, как сообщается, заявил, что не видит себя на таком высоком посту. Музыкант призвал всех голосовать за лидера ДДТ Юрия Шевчука. Свое решение он объяснил тем, что у коллеги лучше получится - хоть взгляды на политику в стране у них разные, но, как человека Юрия Шевчука он очень уважает.

Гости фестиваля голосуют в специальном шатре, установленном в центре поля. Они же и выдвигали кандидатов из своих самых любимых музыкантов на сайте "НАШЕго Радио". Честно, быстро и правильно пересчитать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля поможет Центральная Избирательная Комиссия России и лично ее председатель Элла Памфилова. Имя президента "Нашествия" объявят в воскресенье, 9 июля, после 15:00.