Сергей Шнуров лидирует на выборах президента "Нашествия"
Рок-фестиваль "Нашествие-2017" в полном разгаре. Главное приключение лета стартовало в Большом Завидово Тверской области 7 июля и продлится до 9-го. Подкачала погода: льет дождь, авиашоу отменили, территорию размыло. Тем не менее, по подсчетам организаторов, рок-фест за эти дни посетят более 200 тысяч человек.
Продолжается голосование за президента фестиваля. Среди кандидатов – 15 известных исполнителей. В их числе – Валерий Кипелов, Земфира, Глеб Самойлов, Константин Кинчев, Константин Кулясов, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Филипп Киркоров, Владимир Левкин, Илья Черт, Сергей Бобунец, Эдмунт Шклярский и Хелависа.
По итогам первого дня фестиваля в выборах приняли участие 2600 человек, к середине второго дня – еще 1500. Пока впереди лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, за которого накануне отдали голоса 560 человек (20%). На втором месте Юрий Шевчук (14%), на третьем – Валерий Кипелов (13%).
На #Нашествие2017 — дождь, кайф и… выборы.— Плтрк v2.0 (@MikhailShakhov) 7 июля 2017 г.
Шатер с урнами уже стоит. Итоги в последний день объявит со сцены глава ЦИК России Э. Памфилова pic.twitter.com/QhotjBqoqF
Кипелов тем временем, как сообщается, заявил, что не видит себя на таком высоком посту. Музыкант призвал всех голосовать за лидера ДДТ Юрия Шевчука. Свое решение он объяснил тем, что у коллеги лучше получится - хоть взгляды на политику в стране у них разные, но, как человека Юрия Шевчука он очень уважает.
Гости фестиваля голосуют в специальном шатре, установленном в центре поля. Они же и выдвигали кандидатов из своих самых любимых музыкантов на сайте "НАШЕго Радио". Честно, быстро и правильно пересчитать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля поможет Центральная Избирательная Комиссия России и лично ее председатель Элла Памфилова. Имя президента "Нашествия" объявят в воскресенье, 9 июля, после 15:00.
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