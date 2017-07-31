Ночью Москву залило дождем

За минувшие сутки – 30 июля – в Москве выпало 8,4 миллиметра осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России. Причем днем выпало всего 0,4 миллиметра, а ночью – оставшиеся восемь. Впрочем, это далеко не рекорд для столичного региона за прошедший день. Наибольший показатель был зарегистрирован в Клину – 86 миллиметров осадкой. На втором месте оказался Новый Иерусалим – 39 миллиметров, а бронзовую медаль заслужили сращу Балчуг и Коломна – по 28 миллиметров осадков.