Министр призвал россиян пить вино ради беби-бума

Министр сельского хозяйства призвал россиян отказаться от крепкого алкоголя в пользу вина. Таким образом он надеется повысить рождаемость в стране и улучшить здоровье нации.

"Мы – страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей", – заявил глава Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью НТВ. По словам чиновника, если россияне перейдут на вино, это повлияет на демографическую ситуацию. "И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону", – отметил Ткачев.

Однако во всем нужна мера, напомнил министр и подчеркнул, что качество отечественного вина постоянно улучшается. "Люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера – можно воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру", – добавил чиновник.

По словам Ткачева, важную роль в алкогольном просвещении должны играть средства массовой информации. Для примера он привел ситуацию в Европе. "Реклама круглые сутки разрешена. По уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, они (европейские страны. – Прим. ред.) гораздо ниже, чем наша страна, по причине того, что у нас любят крепкие напитки", – пояснил глава Минсельхоза и добавил, что Россия – тоже европейское государство.