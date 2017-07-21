Авиакомпания оправдалась за отказ везти беременную россиянку

В Домодедово авиакомпания "ВИМ-Авиа" не пустила на борт самолета женщину с двумя детьми на поздних сроках беременности. Им сутки пришлось провести в аэропорту.

Перевозчик объяснил, что пассажирке отказали в перелете из-за вероятной угрозы преждевременных родов с возможными осложнениями. Это привело бы к вынужденной посадке на запасной аэродром.

Россиянка собиралась совершить восьмичасовой перелет из Москвы в Магадан. "ВИМ-Авиа" отказала ей в перевозке, чтобы "не подвергать риску жизни ее и будущего ребенка". "Согласно данным авиакомпании, пассажирка, которой было отказано в перевозке, находилась на 38-й неделе беременности", – цитирует представителя перевозчика РИА Новости.

При этом, по правилам авиакомпании, беременные допускаются на борт не позднее восьми недель до предполагаемого срока родов. Сама женщина рассказала, что провела в аэропорту сутки с двумя детьми на руках. По ее словам, она отдала за билет последние деньги.

Также россиянка подчеркнула, что при покупке билета ее никто не предупреждал, что не допустят на рейс из-за беременности, передает РЕН ТВ. Также она отметила, что деньги за билет ей отдавать тоже не хотят.

Отмечается, что перевозчик вправе потребовать медицинское заключение, которое должно быть оформлено не ранее чем за семь дней до даты вылета. При этом женщина предоставила справку от врача.

Пассажирка призналась, что у нее нет средств для того, чтобы прокормить детей. По ее словам, ее супруг умер, из-за чего ей даже не к кому обратиться за помощью. Следственный комитет начал проверку инцидента.