Дерзкий журналист удивил Кремль наглым вызовом Путину

Американский журналист Бенджамин Уиттс вызвал президента России Владимира Путина на бой. Правда, в Кремле об этом дерзком заявлении ничего не знают.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не слышал о заявлении Уиттса, который назвал Владимира Путина мошенником в области боевых искусств и вызвал на татами.

Ранее редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что успехи президента России в боевых искусствах – мошенничество. Журналист утверждал, что Путин побеждал в фальшивых, как он выразился, боях, а противники проигрывали ему специально. Блогер написал, что соперники президента слишком легко падают после его ударов.

"Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него", – отметил Уиттс и решил проявить свою храбрость, сидя на диване за океаном. Он вызвал Путина на бой и посчитал, что президент России должен принять его вызов.

Газета The Washington Post отмечает, что блогер Уиттс имеет черные пояса по тхэквондо и айкидо. Стоит напомнить, что у Владимира Путина – черный пояс по тхэквондо, он также мастер спорта по дзюдо и самбо и заслуженный тренер по самбо.

В юношеские годы тренером Путина по дзюдо был Анатолий Рахлин, впоследствии ставший наставником российской женской сборной по этой борьбе. Как рассказывал Рахлин, его воспитанник мог бороться красиво, брал на состязаниях не "физикой", а находчивостью. При этом действия Путина, указывал тренер, просчитать было трудно, он был опасным противником. Коронные приемы президента на татами – бросок через спину с колен и бросок с захватом двух рукавов.

Сам Путин отмечал, что наставник по дзюдо, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни. В ноябре 2014 года Международный комитет организации Кекусин-кан каратэ-до присвоил Владимиру Путину восьмой дан Кекусинкай.

Помимо борьбы, президент России увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием. Он в хорошей физической форме.



